Champions, Napoli: bus del Marsiglia colpito da una bottiglia

23:06 - L'autobus su cui viaggiavano i calciatori del Marsiglia è stato colpito da una bottiglia nei pressi del San Paolo. L'episodio è avvenuto in via Giambattista Marino, dove l'autobus transitava per portare i francesi allo stadio per la partita di Champions contro il Napoli. La bottiglia ha danneggiato un vetro del veicolo senza provocare altri danni. Fermato dalla polizia un bus di tifosi dell'OM: a bordo c'erano armi. Ferito un militare Nato.

FERITO MILITARE AMERICANO DELLA NATO

Un militare americano della Nato, scambiato per un tifoso del Marsiglia, ma in realtà simpatizzante del Napoli, è stato ferito alla testa da un lancio di pietre di cui è rimasto vittima nei paraggi dello Stadio San Paolo. Il tifoso americano - secondo alcune testimonianze - è stato spogliato della maglia del Napoli che indossava da alcuni giovani che si sono dati alla fuga. Il giovane ha fatto poi il suo ingresso nel settore ospiti a torso nudo e scortato dalla polizia fino al presidio medico dove gli sono state prestate le prime cure. Le sue condizioni non sono gravi.

FERMATO BUS TIFOSI MARSIGLIA CON ARMI

Sul bus, con a bordo una cinquantina di tifosi diretti al San Paolo, i poliziotti hanno trovato nascoste nei vani diverse armi tra cui accette, martelli e anche dei machete. Tensione fuori dallo stadio per il tentativo da parte di due ultrà napoletani di aggredire una dozzina di tifosi francesi che erano all'interno di un furgoncino nei pressi del Politecnico. Uno dei due facinorosi è stato fermato dalla polizia municipale: per lui è scattata la denuncia. In via Terracina, a pochi metri dallo stadio San Paolo, si sono verificati scontri tra i tifosi azzurri e le forze dell'ordine. Diverse centinaia di tifosi azzurri hanno cercato di sfondare il cordone allestito da polizia e carabinieri a protezione di viale Marconi. I tifosi oltre a lanciare pietre, fumogeni e bombe carta, hanno anche divelto i pali della segnaletica stradale prima di subire la carica delle forze dell'ordine che li ha dispersi verso piazzale Tecchio, dove però è proseguito il lancio di petardi mentre famiglie e tifosi del Napoli non violenti stavano raggiungendo a piedi lo stadio. Il folto gruppo di facinorosi è stato poi disperso.

Ha subito seri danni il bus su cui viaggiava l'ultimo gruppo di tifosi francesi giunto nello stadio San Paolo pochi minuti prima dell'inizio della partita con il Napoli. Il veicolo, bersagliato da un fitto lancio di fumogeni lungo via Marconi, strada di accesso al settore ospiti del San Paolo, ha riportato la distruzione del parabrezza frontale di destra e di tutta la fiancata destra. Un vetro centrale mostra un foro di grosse dimensioni, provocato da un fumogeno o da un altro oggetto.

IN AZIONE I "FALCHI"

Napoli è rimasta blindata tutto il giorno, con oltre mille agenti di Polizia a controllare i tifosi provenienti da Marsiglia. Quasi 1500 gli ultras francesi arrivati in città, al loro seguito 200 poliziotti che li hanno accolti all'aeroporto di Capodichino e scortati al San Paolo: la preoccupazione è però per i circa 150 tifosi che sono attesi allo stadio senza biglietto. In nottata fermati 8 ultras napoletani, che sono stati sorpresi dai "falchi" della Squadra Mobile della Questura di Napoli con i baveri dei giubbotti alzati mentre nel centro antico della città si stavano avvicinando a uno sparuto gruppo di francesi che stava percorrendo una stradina male illuminata che da piazza San Domenico Maggiore porta a piazzetta Nilo. Dopo averli bloccati, i poliziotti li hanno perquisiti trovandoli in possesso di due coltelli a serramanico. Nel quartiere Fuorigrotta, intanto, quattro tifosi transalpini sono stati aggrediti verbalmente da un gruppo di giovani napoletani. La lite non è degenerata grazie all'intervento di una volante. Uno dei supporter francesi è stato raggiunto da un pugno sferrato da un tifoso napoletano. I quattro francesi sono stati poi accompagnati dalla Polizia nel loro albergo.

L'APPELLO DEL NAPOLI

Intanto la società Napoli, anche attraverso il presidente De Laurentiis, rilancia l'appello a tutti i tifosi perché mantengano un comportamento corretto. Il San Paolo è infatti sotto diffida, eventuali disordini porterebbero automaticamente alla squalifica del campo costringendo la squadra a chiudere il girone giocando a porte chiuse.