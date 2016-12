Champions League: Real Madrid-Juventus, gli scatti più belli

22:39 - Non è bastata una partita di cuore alla Juventus per uscire con dei punti dalla trasferta di Champions in casa del Real Madrid. I bianconeri vanno subito sotto per il gol di Cristiano Ronaldo (4') ma riescono a reagire e a trovare il pareggio con Llorente al 22'. Poco dopo però Chiellini regala, ancora a Ronaldo (28'), il rigore del 2-1 finale. A completare la serata storta del difensore l'espulsione al 48' per una presunta manata al portoghese.