Champions League: Napoli k.o. con l'Arsenal, Balotelli salva il Milan

23:32 - Brutto k.o. per il Napoli, che nella seconda partita di Champions subisce la prima sconfitta stagionale. A Londra, contro l'Arsenal, la squadra di Benitez perde nettamente 2-0: Ozil, servito perfettamente da Ramsey, sblocca il risultato all'8' mentre Giroud, già al 15', chiude i conti da pochi passi. I Gunners volano così in testa a punteggio pieno, gli azzurri vengono agganciati a quota tre dal Borussia Dortmund (3-0 al Marsiglia). Il Milan invece torna da Amsterdam con un punto sudatissimo: nella seconda giornata del Gruppo H di Champions, infatti, i rossoneri impattano 1-1 sul campo dell'Ajax. La squadra di Allegri nel primo tempo è rinunciataria e rischia di andar sotto, ma nella ripresa Balotelli suona la sveglia e colpisce una traversa. Al 90', però, i Lancieri vanno avanti con Denswil. In pieno recupero l'arbitro concede un rigore e Supermario (94') sigla un pari rocambolesco.