Champions League, Napoli e Milan in trasferta a caccia dell'Europa

20:27 - Doppia trasferta di Champions League, stasera, per Milan e Napoli. I rossoneri affronteranno, nel secondo incontro del girone, l’Ajax di Frank De Boer falcidiati dagli infortuni, ma recuperano Balotelli, squalificato in campionato, e Montolivo, assente da 4 gare. Uscita ancora più tosta per il Napoli di Benitez che a Londra si troverà davanti i “ragazzi terribili” dell’Arsenal senza Higuain, per lui affaticamento muscolare.

AJAX - MILAN

Se l’ultimo “crac” di El Shaarawy ha destato preoccupazione in casa Milan, allungando la già lunga coda all’infermeria, la squadra di Allegri ritrova Mario Balotelli, che dovrà rispondere alle recenti critiche a suon di gol, e Riccardo Montolivo, l’unico che può far ripartire la macchina del centrocampo rossonero. Ma la sfortuna non abbandona la squadra che a poche ore dalla partita devono fare i conti con il dubbio Birsa. Poli è il pronto sostituto del trequartista ex Torino. Fuori Bojan, l’Ajax sarà priva del suo gioiello d’attaco, ma Allegri non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia di fronte al tridente offensivo degli olandesi e si presenterà con un 4-3-3 compatto, con De Jong e Muntari a fare da diga in mezzo al campo.

Probabili formazioni. Ajax (4-3-3): Cillessen, Van Rhijn, Moisander, Denswil, Blind; S. De Jong, Poulsen, Duarte; De Sa, Sighthorsson, Fischer. Milan (4-3-2-1): Abbiati, Abate, Zapata, Mexes, Constant; Montolivo, N. De Jong, Muntari; Birsa, Robinho, Balotelli.



ARSENAL - NAPOLI

La squadra di Benitez si presenta a Londra senza il "Pipita" Higuain. Il bomber napoletano lascia comunque spazio ad uno scalpitante Goran Pandev che, dopo la doppietta in campionato contro il Genoa, ha ancora fame di gol. Con Albiol che sembra recuperato (anche lui era in dubbio alla vigilia, ndr), Benitez riproporrà la difesa a 4, con Behrami e Inler in mezzo al campo e tre fantasisti dietro l’unica punta, appunto, Pandev. L’arsenal di Wenger dovrà, invece, fare i conti con assenze eccellenti, due tra tutte quella di Podolski e Walcott. I “Gunners”, però, fanno ugualmente paura: un mix creato ad arte tra uomini d’esperienza come Arteta e Flamini e giovani di primo livello come Ramsey e Wilshere, senza dimenticare l’ultimo gioiello del mercato: l’ex Real Madrid Mesut Ozil.

Probabili formazioni. Arsenal (4-2-3-1): Szcesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Flamini; Wilshere, Ozil, Ramsey; Giroud. Napoli (4-2-3-1): Reina, Mesto, Albiol, Britos, Zuniga; Behrami, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Pandev.



LE ALTRE PARTITE

Tra le altre gare in programma, saltano all’occhio la sfida tra Borussia Dortmund e Marsiglia, con i tedeschi che dovranno fare a meno di Gundogan e di mister Klopp, e lo scontro iberico tra Porto e Atletico Madrid. Il Barcellona vola a Glasgow, per la dura trasferta contro il Celtic, resa ancora più ostica dall’assenza di Messi e Jordi Alba. Il Chelsea di Mourinho va, invece, a Bucarest contro lo Steaua. Le altre partite in programma sono Basilea – Schalke 04 e Zenit San Pietroburgo – Austria Vienna.