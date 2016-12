Cavendish-Peta, all'altare in volata

16:23 - Mark Cavendish si è levato la tradizionale tutina di lycra da ciclista per infilarsi in un elegante completo blu (con cravatta nera a pois e rosa bianca all’occhiello) e sposare la bellissima Peta Todd, ex modella sexy della pagina 3 del Sun, con cui ad aprile dell’anno scorso ha avuto la piccola Delilah Grace. Lo scorso sabato, con una cerimonia nel centro di Londra, “il Missile di Manx” ha detto sì a Peta, sensuale come non mai nel tradizionale abito bianco senza spalline e con dettagli in pizzo, portando a coronamento una relazione iniziata 3 anni fa a Los Angeles. Cavendish e signora si sono infatti conosciuti nel novembre del 2010 a un evento organizzato da Help for Heroes, l’associazione che raccoglie i fondi destinati alle famiglie delle vittime dell’11 settembre e a cui gli sposi hanno devoluto metà delle donazioni ricevute per il matrimonio. L’altra metà invece è andata alla charity Right To Play.