Bundesliga: il Bayern pareggia, il Dortmund crolla

20:39 - Il Bayern Monaco va al comando solitario della Bundesliga, ma non scappa. La squadra di Guardiola non approfitta a pieno del primo ko stagionale del Borussia Dortmund (2-0 in casa del Moenchengladbach) pareggiando 1-1 sul campo del Bayer Leverkusen (secondo in classifica con i gialloneri, a un punto dalla vetta). Alla BayArena succede tutto in un minuto: al 30' Kroos porta in vantaggio i bavaresi, ma Sam firma l'immediato pareggio.

La squadra di Klopp domina a lungo, ma Subotic all'80' commette un fallo in piena area che gli costa l'espulsione e un calcio di rigore trasformato da Kruse. Poi, dopo la traversa di Reus, i gialloneri subiscono il raddoppio di Rafael (86').

Nelle altre gare dell'ottava giornata, spicca il 4-1 dello Schalke all'Augsburg: a segno anche Boateng. Il ghanese, dopo aver realizzato un rigore e rimontato lo svantaggio ospite (gol di Molders), ha dovuto abbandonare il campo al 68' per un problema fisico. Lo Schalke, in superiorità numerica, ha chiuso il pomeriggio in modo trionfale grazie alla rete di Meyer e alla doppietta di Szalai. Tonfo interno invece per il Wolfsburg, sconfitto 2-0 a domicilio dal Braunschweig. Pari per 1-1 fra Stoccarda e Werder Brema (Petersen risponde ad Harnik), mentre il Mainz impatta sul 2-2 con l'Hoffenheim dopo essere stato sotto di due gol.