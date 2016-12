Bulgaria, il nuovo allenatore tifa la squadra avversaria? Via la maglia

10:35 - Il 38enne Ivaylo Petev è diventato il nuovo allenatore della squadra di calcio bulgara più titolata del Paese, il Levski Sofia. La sua prima conferenza stampa verrà ricordata per l'accoglienza, non certo calorosa, dei nuovi tifosi. Il tecnico prima è stato insultato verbalmente e poi gli hanno letteralmente sfilato la maglia. "Non sei il benvenuto", gli hanno urlato alcuni ultrà. Il motivo di tanto astio? Ivaylo è tifoso del club storicamente rivale, il Cska di Sofia. Indiscrezione che lui stesso avrebbe confermato in un'intervista