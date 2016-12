Brasile, il club di C e la maglia che spopola

15:40 - Grande successo di marketing per il Madureira, squadra di Rio de Janeiro che milita nella Serie C brasiliana. Tutto merito dell’immagine di Ernesto Guevara stampata sulle divise per ricordare il tour di cinquant’anni fa che portò la squadra carioca a giocare a Cuba, con il "Che" tra il pubblico in qualità di ministro dell’Industria. La trovata ha causato un immediato quanto inaspettato boom nelle vendite delle magliette, che vengono comprate al ritmo di circa 3mila a settimana (prima se ne vendevano una decina al mese). Molto particolare la casacca del portiere, dove il volto del leader della rivoluzione cubana appare direttamente sul disegno della bandiera di Cuba. Il presidente del club, Elias Duba, ha dichiarato: “L’amore per il ‘Che’ va al di là del tifo: qui a Rio la nostra nuova maglia la vogliono in tanti, e molti sono sostenitori di altre squadre”.