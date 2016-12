Brasile 2014, il totogironi

11:14 - Aspettando l'ufficialità della qualificazione dell'Uruguay (Cavani e compagni hanno vinto l'andata 5-0) e il sorteggio che il 6 dicembre stabilirà i gironi del Mondiale brasiliano, proviamo a disegnare gli scenari che si prospettano per la nostra nazionale, inserita in seconda fascia. L'urna di Salvador dividerà le 32 squadre partecipanti in 8 gironi da 4, il calcio d'inizio è fissato per il 12 giugno alle 22 ora italiana, la finale sarà il 13 luglio al Maracanà.

Innanzitutto le fasce:

Teste di serie

Brasile (paese ospitante), Spagna, Germania, Argentina, Colombia, Belgio, Svizzera e Uruguay (in caso di eliminazione, Olanda)



Europa 1 Olanda, Italia, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Bosnia, Croazia e Russia



Sudamerica/Asia/Europa 2

Cile, Costa d'Avorio, Francia, Ecuador, Ghana, Algeria, Nigeria e Camerun



Nordamerica/Asia

Usa, Messico, Costa Rica, Honduras, Giappone, Iran, Corea del Sud e Australia



Per la prima volta nella storia l'Italia non è testa di serie e dunque per gli azzurri le insidie aumentano: i pericoli non vengono tanto dalla prima fascia, dove Spagna, Brasile, Argentina e Germania fanno paura, ma Colombia, Svizzera e Belgio sono ampiamente alla nostra portata, quanto soprattutto dalle altre due. Cile, Nigeria e soprattutto Francia potrebbero rendere più difficile del previsto la qualificazione e sarebbe meglio evitare anche Giappone e Messico.



Le possibilità per gli azzurri sono molte e si comincia già a fantasticare e a fare gli scongiuri del caso: i ragazzi di Prandelli potrebbero essere inseriti in un girone da incubo con Brasile (o Argentina), USA (o Giappone) e Francia, oppure potrebbero trovarsi la strada spianata verso gli ottavi da un girone da sogno composto da Belgio, Honduras e Algeria, o magari da Svizzera, Costarica ed Ecuador.



Per sapere che Mondiale sarà per l'Italia non resta che aspettare il 6 dicembre, nel frattempo si può sognare leggendo i nomi di alcuni dei campioni che scenderanno in campo quest'estate: da Neymar a Messi, passando per Ronaldo, Ribery, Robben, Cavani, Higuain, Iniesta e i fenomeni della Spagna campione in carica, Mueller e i tedeschi, ma anche i nostri Balotelli e Pirlo, Rooney, Mandzukic, i talenti russi guidati da Capello, le stelle sudamericane come Falcao, Vidal, Sanchez e quelle africane come Eto'o e Drogba. Insomma, Ibra dice che il Mondiale senza di lui non vale la pena di essere guardato, noi non siamo d'accordo.