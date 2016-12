Bosforo chiuso al traffico per Tiger: bufera a Istanbul

11:09 - Le autorità turche ieri hanno deciso di chiudere per un'ora il Ponte sul Bosforo a Istanbul per consentire un'esibizione del campione di golf Tiger Woods, scatenando così una bufera per le complicazioni che la misura ha provocato sul traffico già caotico di una città di 17 milioni di abitanti. La chiusura del Ponte che collega la sponda europea e quella asiatica della megalopoli turca è stata decisa per pubblicizzare l'avvio del Turkish Airlines Open di Antalya. In un primo tempo lo stop avrebbe dovuto durare cinque ore, ma le reazioni infuriate degli abitanti della città hanno indotto il governatore Huseyin Avni Mutlu a ridurre a un'ora soltanto il blocco del traffico fra i due continenti.