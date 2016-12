Boateng divorzia, ora può sposare Melissa

15:43 - Kevin Prince Boateng potrebbe presto sposare Melissa Satta. Secondo i media tedeschi, infatti, l'ex Milan, dovrebbe presto ottenere il divorzio dall'ex moglie Jennifer, sposata nell'agosto del 2007 e con la quale ha avuto un figlio, Jermaine. Dal 2011 la coppia vive separata, ma ora le carte sarebbero pronte per sancire la separazione definitiva. Ieri Boateng ha raggiunto i suoi compagni dello Schalke in Svizzera con un jet privato perché prima era impegnato con le pratiche per il divorzio.