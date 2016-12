Bergessio va ko: frattura del perone

13:29 - L'attaccante del Catania posta la lastra su Twitter. Starà fuori due mesi dopo uno scontro a centrocampo con Chiellini. Il presidente degli etnei, Antonio Pulvirenti, attacca duramente ai microfoni di Telecolor il difensore: "L'intervento di Chiellini su Bergessio è di una violenza inaudita, spocchioso e vigliacco, commesso da uno che sa di godere dell'impunità". Sono poi arrivate, sempre via Twitter, le scuse del bianconero: "Ci tenevo a scusarmi anche pubblicamente con Bergessio per il mio fallo che ha causato il suo infortunio. Sono intervenuto sicuro di prendere il pallone, lui mi ha anticipato e purtroppo ho colpito in pieno la sua gamba. Mi dispiace davvero tanto e gli faccio il mio più grande in bocca a lupo per una pronta guarigione".