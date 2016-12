Benzema si fidanza, stop agli scandali

12:26 - Poco meno di un mese fa, Karim Benzema si era trovato ancora invischiato in uno scandalo sessuale a causa delle dichiarazioni della transessuale Victoria Dorval, che aveva raccontato di aver passato due notti con l'attaccante del Real per circa 8mila euro. Adesso a far di nuovo il suo nome, ma in altri termini, è l'attrice Manon Marsault. Nessuna rivelazione shock, ma solo una candida dichiarazione d'amore. La prorompente starlette ha infatti confessato, durante uno show televisivo francese, di essersi da poco fidanzata col giocatore francese e di trovarsi molto bene con lui, che segue costantemente dalle tribune dello stadio Bernabeu. Che questa volta Benzema abbia davvero messo la testa a posto? Sarebbe proficuo anche per le sue prestazioni in campo...