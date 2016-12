Benitez, Mou, Capello e tanti altri diventano fermate della metropolitana inglese

13:00 - "Dove scendi?". "Alla fermata Benitez". Si, perchè sulla 'Manager line', accanto a sir Alex Ferguson, tra Hodgson, Mourinho e quel Wenger che gliele ha appena suonate in Champions, spunta la fermata intitolata al tecnico del Napoli. Il "gioco" sulla tube londinese era già stato sperimentato in occasione delle Olimpiadi: ogni linea della complessa mappa della metro era stata dedicata ad uno sport, ogni fermata a un campione indimenticabile. Così, per le celebrazioni del 150esimo anniversario della F.A., l’esperimento è stato ripetuto cambiando il nome delle 367 stazioni della London underground con quello di un grande campione o un grande allenatore del calcio anglosassone e non. Presenti anche le fermate dedicate ai nostri Ancelotti, Capello e Mancini, mentre al centro della mappa, nella linea più importante, quella dei «giganti della Coppa del mondo» non poteva mancare Diego Armando Maradona, tra le fermate di Michel Platini, Johan Cruyff e Paolo Maldini, mentre sono "in provincia" Pelè e Franz Beckenbauer. Sulla linea 'Star straniere', invece, ecco Zola, Ravanelli, Vialli e Attilio Lombardo.