Bene Arsenal e Ajax, goleade di Chelsea e Atletico

23:45 - AJAX-CELTIC 1-0

Il Milan è ancora davanti a tutti alle spalle dell’imprendibile Barça. Ma ormai non potrà più vivere di rendita. L’Ajax torna in corsa per la qualificazione battendo il Celtic con un gol in avvio di ripresa di Schöne e riportandosi al terzo posto a -1 dai lancieri. La squadra di Frank De Boer ha sempre tenuto in pugno la partita e solo una serie di errori in fase conclusiva le hanno impedito di chiudere con un vantaggio più consistente.



DORTMUND-ARSENAL 0-1

La vendetta immediata dell’Arsenal, sconfitto 2-1 all’andata, pone fine a una serie di sette eurovittorie interne consecutive del Borussia Dortmund e lascia i tedeschi al terzo posto. Per il Napoli sarebbe è buon risultato, quando passerà qui nel prossimo turno, il 26 novembre, a Benitez basterà un pareggio per dare una botta letale ai gialloneri, come quella subita nella ripresa dall'Arsenal. Si, perché la squadra di Wenger colpisce al primo tiro in porta, dopo 62 minuti. Ma il vantaggio di Ramsey, il migliore dei suoi, viene legittimato da altre quattro occasioni in serie e il successo è meritato.



CHELSEA E ATLETICO, PROVE DI FORZA

Sette gol fatti e zero subiti: questo il bilancio di Chelsea e Atletico Madrid nella 4.a giornata della fase a gironi di Champions. Con una doppietta di Eto'o e il gol di Demba Ba i Blues battono 3-0 lo Schalke 04 e volano da soli in testa al girone, a +3 sui tedeschi e +4 sul Basilea, che pareggia 1-1 con lo Steaua Bucarest. Gli spagnoli invece liquidano 4-0 l'Austria Vienna e, in virtù dell'1-1 di Zenit-Porto, si qualificano con anticipo per gli ottavi a punteggio pieno.