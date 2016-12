Beckham: "Quella volta che mi masturbai per il Man Utd..."

17:43 - Arrivano rivelazioni molto piccanti da “The Class of ‘92”, il nuovo film documentario in uscita in questi giorni sui “Fergie’s fledglings”, la generazione di fenomeni del Manchester United che vinse tutto in quegli anni. Un imbarazzatissimo David Beckham, rosso come un peperone anche a 20 anni di distanza nel raccontarlo, ha infatti confessato che a 17 anni, appena entrato in prima squadra, dovette masturbarsi davanti a tutto lo spogliatoio sulla foto di Clayton Blackmore, poliedrico esterno dei Red Devils dall'82 al '94.

“Tutti avevano un rito da superare prima di entrare in prima squadra – ha raccontato lo Spice Boy su “Metro” – e questo era uno dei più sgradevoli! Ovvero, dover guardare il calendario di Clayton Blackmore e fare certe cose mentre lo guardavo… E’ stato imbarazzante doverlo raccontare, ma era qualcosa che dovevamo affrontare, anche se non mi piacerebbe affatto doverlo rifare di nuovo!!!” Un rito di iniziazione molto imbarazzante per il miglior piede destro del Regno Unito, ma il giovane Beckham avrebbe fatto di tutto per i Red Devils: “Da bambino ho sempre e solo voluto diventare un calciatore professionista e giocare per il Manchester United e per l’Inghilterra", ammette infatti Beckham. "Mi ritengo un privilegiato per essere arrivato dove sono ora e sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto”, magari non proprio di tutto...