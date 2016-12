Beach Volley, Cicolari sospesa sei mesi

16:50 - Come rivela la Gazzetta dello Sport l'azzurra contesta le accuse di razzismo e annuncia querele. Nella memoria difensiva, infatti, l'atleta ha sostenuto che fossero espressioni indirizzate scherzosamente al suo fidanzato, il bianchissimo cestista di Montegranaro, Lawers e non al suo ct come mal interpretato da tutti.

La difesa - Una lotta di querele che sembra non aver mai fine tra la federazione e Greta Cicolari. La beacher, sospesa sei mesi, per un tweet razzista che pareva indirizzato al suo ct non ci sta e si difende. "Si sono inventati cose che non ho mai detto", ha dichiarato. Quindi ha diramato un comunicato in cui contesta anche la pubblicazione delle motivazioni della sentenza. "Mi riservo ogni iniziativa nei confronti di Fipav per aver deliberatamente divulgato detta sentenza, la quale per altro sarà oggetto della mia immediata impugnazione davanti alla Corte di appello federale". E, più nel merito, ha annunciato altre contromosse in sede di giustizia ordinaria per quello che definisce "l'ennesimo comportamento illecito e vessatorio attuato dalla Fipav nei miei confronti. Per cui sarà mia cura chiamarla a risponderne avanti tutte le competenti sedi. Seguirà a breve un mio comunicato in cui riferirò fatti e circostanze utili a comprovare l'inspiegabile atteggiamento ostruzionista attuato da Fipav nei miei confronti".

L'addio a Twitter - Intanto, per non incorrere in altre incomprensioni, la Cicolari abbandona i social network e pensa a difendersi nelle aule di tribunale. Sei mesi di sospensione che la Fipav giustifica così: "ha aggredito verbalmente in luogo aperto al pubblico, in data 10.08.2013, il tesserato Viserta Ferdinando (un tecnico federale, ndr.) , apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni avute in ambito federale". E quel che è peggio, ha, in alcuni post su Twitter, indicato il c.t. Lissandro come "caprone nero" e "uomo nero". Un tweet colpevole di razzismo o come dice la Cicolari solo un fraintendimento visto che era indirizzato al suo fidanzato?