Bayern, nuova divisa blaugrana

13:28 - Non è ancora ufficiale, si tratta al momento solo di indiscrezioni, che fanno però molto rumore. La Bild ha diffuso, riprendendola da un sito molto attendibile, la possibile nuova maglia del Bayern Monaco, che assomiglia non poco alla divisa del Barcellona con strisce rosse e blu (attualmente è tutta rossa). Dall'Adidas si preferisce non commentare l'anticipazione. Molti tifosi sono insorti, la nuova divisa ai più non piace, ma c'è anche chi ricorda un precedente fortunato: i bavaresi infatti indossarono una maglia simile nella stagione 1996/97, conclusa con la vittoria del campionato.