Baseball, Mlb: i Boston Red Sox vincono l'American League

12:14 - I Boston Red Sox hanno conquistato le World Series, le finali del campionato professionistico di baseball americano, battendo gli ospiti Detroit Tigers per 5-2 e vincendo la finale dell'American League per 4-2. I Boston Red Sox affronteranno St.Louis, campione della National League, per il titolo della Major League. La serie di finale, al meglio delle sette partite, comincerà mercoledì.