Balotelli nella top 100 Twitter degli sportivi

MARIO BALOTELLI - L'attaccante della nostra nazionale è l'unico italiano in classifica e l'unico giocatore di calcio selezionato. Esclusi illustri sono il quattro volte pallone d'oro Messi e Cristiano Ronaldo

BOSTON CELTICS - La franchigia dei Celtics è l'unica squadra Nba selezionata fra le pagine twitter da seguire, escluse invece, a sorpresa, quelle dei Lakers, dei Knicks e dei campioni in carica dei Miami Heats

CAROLINE WOZNIACKI - La bella tennista danese utilizza la propria pagina twitter come una 'comune mortale', per mostrare la vita privata, parlare con gli amici e soprattutto per esibire le foto col fidanzato, campione di golf, Rory Mcllroy

ALLYSON FELIX - La sprinter statunitense, classe '85, è stata la seconda donna al mondo (dopo Marita Koch nel 1983) a vincere tre medaglie d'oro in un'unica edizione dei Mondiali di atletica leggera. Oro olimpico a Londra, è in continuo contatto coi suoi fan

KEVIN DURANT - Una delle stelle Nba più luminose degli ultimi anni. Quello del talento degli Oklahoma Thunder, MVP della finale olimpica di Londra, è un profilo imperdibile per chi ama il basket a stelle e strisce

LORI "LOLO" JONES - E' un'atleta e bobbista statunitense, specializzata negli ostacoli alti, detentrice di due titoli mondiali. Irriverente, provocatrice e molto bella, Lolo è diventata velocemente una delle atlete americane più seguite sui social network

KOBE BRYANT - La stella dei Lakers non ha bisogno di presentazioni: 5 anelli Nba, 2 ori olimpici e due volte Mvp delle finali. Un vero simbolo per il basket NBA e un punto di riferimento anche per gli amanti di Twitter

SHAUN WHITE - Snowborder noto anche con i soprannomi di Animal (per la somiglianza ad un personaggio del The Muppet Show) e The Flying Tomato per via della sua folta capigliatura rossa, ha vinto 13 titoli x-games winter e 2 ori olimpici a Torino 2006 e Vancouver 2010.

SAN FRANCISCO GIANTS - Fondati nel 1882 e vincitori di 10 World Series (l'ultima nel 2012), i Giants, con mezzo milione di followers, sono l'unica squadra MLB presente nella top 100 di Sports Illustrated

MISSY FRANKLIN - Vincitrice di ben 4 ori olimpici a Londra ad appena 16 anni, "Missy" rappresenta la semplicità di una ragazza, appena maggiorenne, che si diverte a utilizzare twitter per parlare di sè e della sua famiglia

PHIL JACKSON - Con 11 anelli da allenatore e 1 da giocatore, non esiste nessuno come Phil Jackson nel mondo del basket americano. Quasi scontato quindi vedere il suo nome, oltre che nella Hall of Fame, anche nella top 100 dei profili Twitter

LEBRON JAMES - King James, MVP del campionato NBA quattro volte negli ultimi cinque anni, conta circa 10 milioni di followers. Quasi il doppio rispetto a Kevin Durant e praticamente il triplo di Kobe Bryant. E' lui il numero uno

MIKE TYSON - Nonostante si sia ritirato dalla boxe nel 2005, "Iron Mike" rimane uno degli sportivi più famosi al mondo, anche per le note vicende extra sportive. Non stupisce dunque vederlo ancora nell'olimpo dello sport mondiale