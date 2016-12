Balotelli furioso con Spolli: "Negro di m... non lo dici"

11:15 - Alta tensione a pochi minuti dalla fine di Catania-Milan. Sul risultato di 2-1, dopo l'ennesimo contrasto con Spolli, Balotelli è schizzato in piedi e ha affrontato l'argentino a muso duro: "Negro di merda non me lo dici!". Il milanista era una furia, il difensore faceva finta di niente. I compagni hanno provato a calmare Supermario, in particolare Kakà, mentre la panchina rossonera protestava con Rizzoli. Il labiale non ha chiarito esattamente cosa abbia detto Spolli e l'arbitro non ha preso alcun provvedimento. E molto probabilmente nessun provvedimento sarà preso neanche dal Giudice Sportivo, che per sanzionare il difensore del Catania dovrebbe avere la certezza dell'insulto tramite le immagini, cosa che sembra quasi impossibile. L'argentino, infatti, dice sicuramente qualcosa a Balotelli, ma le sue labbra sono serrate ed è difficilissimo capire cosa dica. Resta il fatto che Spolli non ha voluto commentare la cosa, nè per negarla, nè per scusarsi.