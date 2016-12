Auto contromano, schianto terribile: è grave Alex Carera, manager di Nibali

18:17 - Alex Carera, manager di Vincenzo Nibali, è da ieri ieri ricoverato presso l'ospedale di Brescia dopo essere stato coinvolto in un incidente sull'autostrada A4 a pochi chilometri dal casello di Palazzolo. Carera era a bordo della sua Bmw quando è stato centrato da un'auto guidata da un 78enne che viaggiava contromano. L'anziano è morto sul colpo, Carera è ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto ieri verso le tredici mentre Carera procedeva verso Milano: inutile il tentativo di evitare la vettura che incredibilmente viaggiava in direzione opposta al senso di marcia. A morire sul colpo nell'impatto è stato proprio il conducente del mezzo che viaggiava contromano, un 78enne di Rovato.



La Tac a cui è stato sottoposto Carera avrebbe esclusio lesioni interne, ma sono le condizioni degli arti inferiori a preoccupare i sanitari.