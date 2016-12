Auguri Alex, un esempio per tutti noi

13:43 - Alex Zanardi compie 47 anni e insieme a lui festeggiano, se non tutti, davvero tantissimi sportivi, perché ognuno ha in testa un proprio Zanardi. Quello dei due titoli in Cart nel ‘97 e nel ‘98 con la griffe più prestigiosa a Laguna Seca, al cavatappi, con un sorpasso alla... Zanardi, che è poi diventato il nome per eccellenza delle manovre impossibili. Quello che non ha avuto fortuna in Formula 1, ma ha comunque conquistato tutti con la sua professionalità e una passione contagiosa. Quello dell'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita e che poi gli è costato "solo" le gambe. Quello che, dopo un anno di cure e di paure, ha commosso tutti tornando a ritirare un premio davanti al suo mondo, quello dei piloti e dei tecnici, dicendo: "Sono così emozionato che mi tremano le gambe". Un modo ironico per dire a tutti che lui non si sente disabile, ma abile in modo nuovo. Infine, l'eroe paralimpico di Londra 2012, il conduttore tv, addirittura il presidente di Fondazione Vodafone. Alex Zanardi è un esempio, per gli sportivi e non solo, un modello a cui i giovani dovrebbero ispirarsi, per questo oggi è un po' il compleanno di tutti. Tanti auguri Alex!