Arrivano le "figu" dell'Nba

La raccolta "NBA Sticker Collection 2013-2014" si apre con una sezione istituzionale, che contiene le figurine olografiche del logo NBA e del trofeo oltre ad una doppia figurina con i Miami Heat trionfanti. Segue la presentazione delle 30 franchigie, divise per Eastern e Western Conference, compresa la rinnovata franchigia dei New Orleans Pelicans. Ad ogni squadra, è dedicata una doppia pagina in cui è possibile applicare le figurine del logo, di 8 giocatori (con le statistiche dell'ultimo anno e le complessive NBA) e di 2 Top Player. Accanto ai nostri quattro beniamini, sono presenti le immagini di tutti i grandi protagonisti della nuova stagione, come Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan e Kevin Durant. Novità di quest'anno, la sezione dedicata ai Sophomore, tra cui figurano nuove stelle come Anthony Davis, Michael Kidd-Gilchrist e il Rookie of the year 2013 Damian Lillard.