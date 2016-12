Al via il Tokyo Motor Show

10:57 - Ben 76 modelli al debutto mondiale per il 43° Tokyo Motor Show, che si terrà dal 22 novembre al primo di dicembre, e che conclude un anno di grandi esposizioni nella terra del Sol Levante. Eventi, novità e uno sguardo al futuro per il Salone nipponico, che presenta anche il progetto "Smart Mobility City", una serie di esibizioni, simposi internazionali e test ride che presenteranno ipotesi e vision delle case in merito all'evoluzione della società nel suo rapporto con i mezzi di trasporto