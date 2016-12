Adidas, ecco le nuove Adizero f50 Yohji Yamamoto

16:51 - L'Adidas presenta le nuove scarpe da calcio Adizero f50 Yohji Yamamoto, che verranno utilizzate in questo weekend da un ristretto gruppo di giocatori in tutto il mondo, tra cui David Alaba (Bayern Monaco), Lucas Moura (Paris Saint Germain) e, in Italia, Mauro Icardi (Inter). Le scarpe, in edizione limitata, sono state disegnate dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto: sulla parte anteriore è disegnata una coppia di leoni imperiali che, anticamente, facevano da guardia agli imperatori giapponesi che vivevano su terreni sacri; questo design che nasce dalla tradizione è stato riproposto in un contesto a cavallo tra modernità e cultura giapponese legata alla fantascienza, creando una connessione spirituale tra il passato e il futuro. Il risultato è un design inaspettato che trae ispirazione dal mondo della moda e che si farà sicuramente notare sul campo di calcio. Le f50 Yamamoto utilizzano la stessa tecnologia della gamma adizero permettendo ai giocatori di essere più veloci che mai. L’ingegneria di precisione ha giocato un ruolo fondamentale in ogni aspetto della progettazione e di sviluppo di una delle scarpe più leggere sul mercato (solo 165g).