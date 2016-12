Abbiati dedica la vittoria a Berlusconi

23:15 - "Questa partita penso che la squadra la dedichi al presidente Berlusconi che domani ha una giornata importante". Questa la dedica di Cristian Abbiati dopo la vittoria per 3-0 al Celtic Park di Glasgow in vista del voto sulla decadenza previsto per domani. Sulla stessa linea d'onda anche Adriano Galliani, che prima di fare i complimenti a un "super Kakà", ci tiene a dedicare l'importante successo al patron rossonero: "Prima di tutto fatemi dire che questa vittoria è per il presidente Berlusconi. L'ho sentito poco fa, in mezzo a tutto quello che gli stanno facendo almeno gli abbiamo regalato una serata felice". Il Milan tutto è al fianco del suo presidente