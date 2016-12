A Buckingham Palace si gioca a calcio

13:07 - Per la prima volta in assoluto lo splendido giardino di Buckingham Palace, simbolo della monarchia inglese, ospita una partita ufficiale di calcio. In campo le due squadre dilettantistiche più antiche del Regno Unito: il Civil Service FC, nato nel 1863, e il Polytechnic FC, fondato nel lontano 1875, che si sono sfidate dietro la residenza di Elisabetta II. E' stata proprio la Regina ha dare l'assenso per trasformare il suo prato in un campo sportivo, mentre ad organizzare la partita ha pensato un divertitissimo Principe William, presidente della Football Association, che festeggia i suoi 150 anni. Per realizzare il terreno di gioco, i giardinieri di Palazzo hanno lavorato gomito a gomito con gli addetti dello stadio di Wembley.