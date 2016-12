"Seconda pelle", la storia delle maglie del Milan

17:04 - Il Milan presenta la nuova edizione di "Seconda Pelle", il volume edito da Mondadori che racconta la storia delle maglie dall’anno della fondazione alla stagione in corso, impreziosito dalla copertina curata da Fabio Novembre. La maglia è stata la seconda pelle di molti calciatori che nel corso degli anni l'hanno indossata e hanno portato il Milan a diventare il Club più titolato al mondo.

La lunga vita del Milan è stata suddivisa in quattro grandi epoche. La prima, che va dal 1899 al 1920, racconta le origini del club in una fredda serata di Dicembre e i successi in campo nazionale con le formazioni guidate dal primo storico capitano, nonché fondatore, Herbert Kilpin. Dal 1920 al 1950, alla totale assenza di successi sul campo si accompagna tuttavia una florida produzione di maglie dalle più disparate fogge: si arriva addirittura ad averne sette in una sola stagione, tutte diverse.

Il periodo 1950-1980 vede il Milan tornare ai vertici del calcio Italiano e addirittura mondiale: sette scudetti, tra cui quello della Stella, due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe, due Coppe Intercontinentali, oltre a quattro Coppe Italia sono i trofei che scandiscono l’epoca del trio Gre-No-li, di Nereo Rocco e Cesare Maldini, insieme a Gianni Rivera.



Un importante lavoro di raccolta iconografica, di elaborazione testuale, di caratterizzazione per ogni singola maglia che, ove possibile, è stata anche fotografata. Ci arrivano così le immagini della più antica esistente a oggi, quella indossata da Renzo De Vecchi, conosciuto all’epoca come “Figlio di Dio” per le sue pregevoli qualità tecniche: una casacca a larghe bande rossonere dei primi anni del Novecento con scudetto di Milano sul petto, una maglia sbiadita dal tempo, vissuta e dal valore assolutamente unico.

La storia ci accompagna poi attraverso tutte le indimenticabili casacche che hanno scandito ogni trionfo rossonero in Italia, in Europa e nel mondo insieme ai pensieri degli storici capitani che le hanno indossate: per Cesare Maldini ha significato “entrare a fare parte della storia del calcio”, per suo figlio Paolo “ vestire questa maglia era tutto, non c’era bisogno d’altro; era una gioia immensa, orgoglio, emozione e adrenalina”.



Anche per Barbara Berlusconi, che firma la prefazione del libro, la maglia è elemento imprescindibile dell’amore per i colori rossoneri “Perché la maglia, anche se non la si indossa, è comunque sempre cucita addosso a ogni milanista”. Il libro è in vendita dal 26 novembre in tutte le librerie Mondadori d’Italia e sui canali ufficiali Ac Milan (online su store.acmilan.com e in tutti gli store AC Milan).