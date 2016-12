"Messi mi ha offerto soldi per sesso"

17:26 - La piccante rivelazione sta facendo il giro del mondo: "Messi mi ha offerto soldi per fare sesso". Parola di Larissa Riquelme, che durante il reality show cileno "Trepadores" si è confidata con un'altra partecipante. La 28enne paraguaiana, diventata famosa durante il Mondiale 2010 per le sue roventi performance durante le partite, è un fiume in piena. Oltre al fuoriclasse del Barcellona, infatti, anche molti giocatori della nazionale brasiliana l'avrebbero cercata. Inviti, secondo la ricostruzione della ragazza, sempre rifiutati. I contatti con i calciatori della Seleçao - si legge sul portale brasiliano "Terra" - sarebbero avvenuti nel 2010, mentre la ragazza si trovava a San Paolo per la pubblicizzazione di un suo servizio fotografico per Playboy. Dal calcio alla politica, è un attimo: "La cosa più impressionante di tutte è un'altra - le parole della Riquelme -. Il presidente del mio Paese si è offerto di mandarmi un aereo dovunque fossi ma io non sono una donna facile, non mi venderei mai". Quale fosse il presidente, però, non è dato sapere.