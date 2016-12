"Hanno diffamato la Fico", indagati i genitori di Balo

17:18 - Come scrive l'Ansa, i genitori di Balotelli sono indagati per diffamazione a mezzo stampa per aver offeso "l'onore ed il personale decoro" di Raffaella Fico, la showgirl ex fidanzata del calciatore, con una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, pubblicata il 27 dicembre scorso. E' stato il pm di Milano, Ferdinando Esposito, a chiudere le indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio, a carico di Francesco Balotelli e Silvia Nostro. Nello specifico, secondo il pm, con la lettera dal titolo 'Cara Raffaella l'amore vale più dei soldi e della notorietà' i genitori di Balotelli avrebbero offeso "ripetutamente - come si legge nell'avviso di chiusura delle indagini - l'onore e il personale decoro di Raffaella Fico rivolgendosi pubblicamente alla stessa in qualità di genitori adottivi del calciatore Mario Balotelli e lasciandosi andare ad una serie di considerazioni poco lusinghiere sulla sua persona attinenti sia alla notoria relazione sentimentale intercorsa tra loro sia attinenti alla questione della nascita di una bambina dalla loro relazione". Circostanza quest'ultima, scrive il pm, "sostenuta dalla Fico in un'altra intervista e smentita dal Balotelli e vicenda per la quale il Balotelli si è anche rifiutato di sottoporsi alla prova del Dna". I genitori nella lettera scrivevano tra le altre cose, rivolgendosi alla showgirl: "Ma non ti sembra di aver lucrato abbastanza dalla storia con Mario?".