12:00 - Gonzalo Higuain, Blerim Dzemaili e Christian Maggio hanno presentato, alla Stazione Marittima, il nuovo calendario 2014 del Calcio Napoli, che terrà compagnia ai tifosi azzurri per tutto il 2014. "365 giorni azzurri" torna per il settimo anno consecutivo con immagini esclusive dei campioni partenopei ritratti fuori dal terreno di gioco in eleganti scatti fotografici. Guarda il video del backstage...