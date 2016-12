"Tagliati la barba, sembri un jihadista" e Givet molla il club

Siamo ormai abituati a vedere i calciatori pettinati, tatuati e vestiti nei modi più stravaganti, ma evidentemente c'è ancora qualcuno che allo stile tradizionale ci tiene, forse anche troppo, e a farne le spese è stato Il terzino francese Gael Givet, ex Blackburn passato in estate all'Evian, in Ligue2. "Tre giorni prima del mio esordio stagionale contro il Marsiglia - ha raccontato il difensore a 20minutes.fr - il presidente mi ha chiamato nel suo ufficio per una questione che mi sembra assurda e non ha niente a che fare con il calcio: il problema era che mi ero lasciato crescere la barba".