OFF4aDay, volti noti per la campagna contro il cyber-bullismo

Troppe sono le vittime del cyber-bullismo, che colpisce soprattutto i più giovani. Nell'era digitale, infatti, il controllo su ciò che circola in rete si fa sempre più difficile e spesso a farne le spese sono proprio i minori che, per colpa di foto spiacevoli, e-mail offensive e molestie telematiche possono andare in contro a veri e propri danni psicologici. Alla luce di ciò, una nota azienda di dispositivi elettronici ha deciso di promuovere la campagna "Off for a day", con l'omonimo ashtag #off4aday, coinvolgendo un gran numero di volti noti dello spettacolo e dello sport che, postando su Twitter foto con magliette nere, supportano l'iniziativa. La campagna di sensibilizzazione comporta lo spegnimento del proprio account personale per un giorno, trasformando dunque il silenzio in una risposta simbolica al rumore delle molestie e delle tante offese subite in rete. Sarà inoltre prevista l'attivazione di uno specifico servizio di supporto dedicato alle vittime del cyber-bullismo gestito da un team di psicologi con riferimento il numero 393.300.90.90 e l'indirizzo e-mail help@off4aday.it: