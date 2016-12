6 febbraio 2015 "Lasciate giocare le ragazze a football":

Caroline, 13 anni, sfida l'Arcivescovo La ragazzina di Philadelphia ha lanciato una campagna e una petizione online per convincere le parrocchie a consentire anche alle donne di giocare

17:08 - Caroline vive a Philadelphia, ha 13 anni e un sogno: giocare a football con i suoi amici maschi. Purtroppo però l'Organizzazione dei Giovani Cattolici (CYO) non permette alle ragazze di giocare a football e allora Caroline ha deciso di darsi da fare per realizzare il proprio desiderio: la 13enne ha postato un video su Facebook e lanciato una petizione online che ha già raccolto oltre 26mila firme chiedendo, semplicemente, di poter praticare lo sport che ama.

Il "problema" delle donne nel football fu già affrontato due anni fa, quando il CYO, dopo aver subito diverse pressioni, permise effettivamente alle ragazze di giocare, salvo poi fare marcia indietro. Ora Caroline vuole fare lo stesso tipo di pressione e nella petizione che ha lanciato online invita chiunque a scrivere una mail o un tweet all'Arcivescovo Chaput, la "persona che può fare in modo che le cose cambino".



Caroline, a soli 13 anni, rifiuta le discriminazioni e sfida le regole e le tradizioni per qualcosa che ritiene giusto e con la sua determinazione è riuscita ad ottenere l'appoggio di oltre 26mila persone e la pubblicazione di diversi articoli di giornale in USA e all'estero. Scommettiamo che quando finalmente scenderà sul terreno di gioco sarà un osso durissimo per i suoi avversari, la ragazza è una che non molla.