'La Montagna' de "Il Trono di Spade" tra gli uomini più forti del mondo

Gli appassionati de "Il Trono di Spade" lo conoscono come Gregor Clegane detto “La Montagna”, il guerriero più forte e temuto dei Sette Regni. Nella vita di tutti i giorni il suo vero nome è Hafthór Júlíus Björnsson, islandese di 27 anni, noto per la sua straordinaria forza. Lo scorso weekend l'attore, impegnato nelle qualificazioni del World Strongest Man in Svezia, ha stabilito il nuovo record "Keg Toss" (lancio del fusto di birra) battendo il proprio precedente record. Björnsson ha letteralmente fatto volare a 7,47 metri di altezza il fusto da 15kg e al termine della prova si è lasciato andare a una sfrenata esultanza e ad un caloroso abbraccio alla fidanzata lì presente.