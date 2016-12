"Debutto in società" per la figlia di Mourinho: che décolleté!

12:09 - Una special...accompagnatrice per Josè Mourinho. L'ex allenatore dell'Inter era stato invitato al 'GQ MEN OF THE YEAR AWARDS' 2015 per ricevere un premio, ma a catturare l'attenzione è stata la ragazza al suo fianco: scollatura pronunciata e molto sexy per Matilde, la figlia 18enne dello Special One, che ha fatto il proprio "debutto in società" al fianco del padre, elegantissimo in smoking sul red carpet.