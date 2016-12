Zootropolis Music Star, Disney lancia un contest con una giuria di star

Si chiama "Zootropolis Music Star" ed è il grande webcontest ispirato al nuovo film d'animazione Disney, "Zootropolis", che uscirà nelle sale il 18 febbraio. Malika Ayane, Lodovica Comello, Paolo Ruffini sono tra i vocal coach che sceglieranno la star della musica Disney per un giorno. Per partecipare è necessario realizzare un video, reinterpretando il brano del film "Try Everything", cantato da Shakira.