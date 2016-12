Zoe Saldana mamma di due gemelli

11:58 - Doppio fiocco sulla porta di casa di Zoe Saldana e del marito Marco Perego, che hanno accolto in famiglia due bebé. Il tabloid inglese "Mirror" ha rivelato che l'attrice di "Avatar" ha dato alla luce i gemelli (di cui non si conosce ancora il sesso) l'8 dicembre in un ospedale di Los Angeles. "Zoe e Marco sono felicissimi e estasiati di aver conosciuto i gemelli" ha rivelato un amico della coppia.

"E' un sogno che diventa realtà per entrambi, sono al settimo cielo. Hanno desiderato questo giorno per gli ultimi nove mesi - ha continuato la fonte - Entrambi vogliono una famiglia nuemrosa e questo è solo l'inizio".