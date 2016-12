22 aprile 2015 Zoe Kravitz sulle orme di mamma Lisa Bonet: primo topless sul grande schermo Topless sfrontato in "The Road Within" per la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet. E qualcuno ha fatto subito paragoni con le performance della mamma in "Angel Heart"... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:02 - L'arte ce l'ha nel sangue, grazie ai geni di papà Lenny Kravitz e mamma Lisa Bonet. Così la carriera cinematografica per Zoe Kravitz è venuta quasi spontanea. Pochi pudori, in tutti i sensi, visto che ora ha fatto cadere i primi veli nel film "The Road Within". Una scena sfrontata in cui Zoe alza la maglietta di fronte a un "guardone" che cercava di spiare un momento di intimità della ragazza.

Zoe bazzica i set cinematografici ormai da parecchi anni, essendo il suo debutto del 2007 con "Sapori e dissapori". Ma per la 27enne non era ancora arrivato il momento del nudo.



E in Rete subito qualcuno ha voluto paragonare la sua (breve) performance con quella di mamma Lisa, che nel 1987 scioccò con il suo passaggio da un personaggio pulito come quello di Denise ne "I Robinson", con cui la gente l'aveva conosciuta, a quello torbido nel film di Alan Parker "Angel Heart".