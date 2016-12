Zion80, "Aperitivo in concerto" nel segno di John Zorn

13:28 - Nuovo appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 15 febbraio, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà per la sua unica data italiana il gruppo degli Zion80. L'ensemble guidato dallo straordinario chitarrista Madof, rileggerà a proprio modo la musica di John Zorn.

Zion80 (il nome allude al gruppo Egypt80, guidato da Fela Anikulapo Kuti) è un eccezionale gruppo strumentale che rilegge la tradizione musicale ebraica attraverso l’ottica dell’Afrobeat più complesso e politicizzato, così come forgiato dallo stesso Fela Kuti. Il gruppo è formato da alcuni fra i più apprezzati strumentisti della nuova scena newyorkese, eminentemente legata al genio di John Zorn. Una vera orchestra di virtuosi: da Frank London (stella dei Klezmatics) a Matt Darriau, da Shanir Blumenkranz a Greg Wall. E poi ancora, tra gli altri, la sassofonist Jessica Lurie, il baritonista Zach Mayer e lo straordinario batterista Yuval Lion.



Madof offre con Zion80 un altro illuminante esempio di quella che viene denominata Afro-Semitic Experience: il fervore estatico delle musiche di John Zorn (del quale viene anche presentato il ventiduesimo capitolo della serie “Book of Angels”: Adramelech), come quelle di un rabbino supremo musicista quale Shlomo Carlebach, si fonde all’estasi ritmica della cultura africana esemplificata dall’Afrobeat di Fela Kuti. Due modi simili e dissimili di affrontare le ingiustizie della società odierna per lanciare dei messaggi che chiedono dialogo e cambiamento, che guardano all’alterità come un possibile plusvalore. Musica d’intensità bruciante, di disinibita spettacolarità, di una esuberante teatralità che si sintetizza in un mettersi a nudo che può essere teatralmente affascinante quanto esulcerante. Ancora una volta il mondo africano s’incrocia con il mondo ebraico: le due grandi, tragiche Diaspore trovano una comune gioia di vivere che s’arricchisce delle passate sofferenze e vi trova motivo per costruire assieme la speranza di una speranza per il futuro dell’intera umanità.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

fax 02 795674

info@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it