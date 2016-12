Zero Assoluto: "L'amore comune? E' anche tra persone dello stesso sesso"

La clip è diretta da Gaetano Morbioli, che ha firmato video per i più importanti artisti della musica italiana, da Ligabue a Laura Pausini. Protagonisti della clip, che è un mix di colori e immagini immediate, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.



E' uscito il video di "Amore comune", che cos'è per te?

E' l'amore poco eclatante, lontano da quello cinematografico. E' fatto di piccoli e anche grandi gesti quotidiani, perché sono questi che rendono una relazione unita e solida. Dopo lo stravogimento della passione arriva l'altro lato dell'amore, che è quello più affascinante e meno scontato. Abbiamo voluto raccontarlo...



Una cosa che vivi in prima persona con la tua compagna, che non fa parte del mondo dello spettacolo...

Devo dIre che stato sempre molto attento alla mia vita privata, non ho mai avvertito questa pressione. La mia priorità è essere felice e stare bene con la persona chi mi sta a fianco. Ci sto riuscendo e sono molto contento di questo.



E da parte sua invece come la vive?

La gelosia esiste, naturalmente poi dipende dai gradi. Siamo due persone inteelligenti, o almeno ci riteniamo tali (ride ndr.) e riusciamo a capirci. Poi ovviamente dopo un po' di tempo riesci impari a conoscere e a fidarti dell'altro. Anche questo sembra una grande banalità, ma non lo è affatto



Ultimamente si discute molto dei diritti delle coppie omosessuali, anche i loro sono amori comuni...

Assolutamente e la cosa importante è che finalmente se ne parla. Io non ci trovo nulla di male, l'ho sempre detto, mi sembra incredibile continuare a parlarne. Se due persone si vogliono bene e hanno il desiderio di condividere una vita insieme non ci vedo nessun tipo di problema



Da quando avete iniziato a suonare sono cambiate molte cose. Com'è l'amore ai tempi di Facebook?

I social network sono stati una rivoluzione in questo senso, hanno risolto un sacco di problemi ai più timidi. Sono diventati il punto di partenza e ormai fanno parte di noi. Poi ognuno deve cercare in qualche modo di graduarla, per capire come utilizzarli al meglio nella sua vita.



Un'estate di lavoro, in giro per l'Italia con il tour. Come sta andando?

C'è una bella energia intorno a "L'amore comune", siamo molto molto soddisfatti. Il rapporto con i nostri fan in quindici anni si è evoluto, perché crescono loro e cresciamo anche noi. E poi è sempre interessante vedere l'arrivo di nuovo pubblico, è gratificante perché vuol dire che le canzoni hanno un loro aspetto universale.