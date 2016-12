Zayn Malik si tinge i capelli di verde

Dopo l'addio ai One Direction ha dato un taglio rasandosi a zero, adesso Zayn Malik sfoggia un inedito colore verde. Su Instagram infatti il cantante ha postato una foto in cui mostra il nuovo look. La star di origini pakistane abbraccia Perrie Edwards delle Little Mix davanti a una bottiglia di birra. La fidanzata lancia anche l'hashtag, che la dice lunga: #GreenHairDontCare!