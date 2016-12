Zayn Malik, ex One Direction, e la modella americana Gigi Hadid si frequentano dallo scorso novembre, ma la loro relazione è stata ufficializzata a marzo. Ulteriore prova del feeling che c'è tra i due è lo shooting per Vogue Usa in cui sono protagonisti durante un romantico week end a Napoli. Innamorati e più complici che mai sono stati immortalarli dal fotografo Mario Testino.