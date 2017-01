Zayn e Taylor Swift, una coppia di stelle per "50 sfumature di nero"

In Italia sarà disponibile in programmazione radiofonica e negli store digitali da venerdì, mentre negli Stati Uniti ha raggiunto la vetta della classifica iTunes e la top 10 radio. A sottolineare ancora di più la forza di questo brano arriva Spotify dove Zayn e la Swift sono presenti sia nella Top10 Globale (posizione n.6) che nella Top15 Italia. I due stanno girando in questi giorni il video della canzone.



Anche la colonna sonora del primo episodio ha avuto un successo incredibile vendendo più di 5 milioni di copie nel mondo e arrivando al primo posto di iTunes in 94 paesi al mondo grazie al successo di brani come "Love Like You Do" di Ellie Goulding.