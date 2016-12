Yoko Ono dimessa dall'ospedale, il portavoce rassicura: "Solo influenza"

La vedova di John Lennon, Yoko Ono , che ha compiuto 83 anni nei giorni scorsi, è stata dimessa dall'ospedale di Manhattan dove era ricoverata. In un primo momento si era diffusa la voce di un ricovero a causa di un ictus , ma il suo portavoce, Elliot Mintz, ha smentito, affermando che si è trattato di influenza : "Nessun ictus, non è in pericolo di vita", ha detto. Il figlio Sean Lennon : "E' tornata a casa".

"Il dottore ha pensato di trattenerla in ospedale per fare un controllo completo - ha spiegato l'agente - ma non si tratta di ictus". Anche il figlio, Sean, come detto, è intervenuto su Twitter affermando che la madre non ha avuto un ictus ma solo disidradazione e stanchezza.