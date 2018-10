Yoko Ono, campagna celebrativa dedicata a John Lennon ed "Imagine"

Yoko Ono lancia una campagna celebrativa dedicata a John Lennon in corrispondenza di alcune date simboliche. Il 9 ottobre, in cui l'ex Beatle avrebbe compiuto 78 anni, pubblica "Imagine Yoko Ono" , un libro da lei curato che racconta la genesi del leggendario album "Imagine" . L'11 ottobre 1971 fu poi tratto il singolo, una delle canzoni più famose di sempre. Arriva anche "Imagine - The Ultimate Collection" , speciale uscita con il disco originale con tante sorprese per i fan.

"Imagine - The Ultimate Collection" è un cofanetto di quattro cd e due Blu-Ray che racconta la genesi del secondo album solista di John dopo lo scioglimento dei Beatles. All'interno sono contenuti il disco originale, quello remixato, tracce inedite, le prime versioni e anche una versione in quadrifonia.



A completare il programma di celebrazioni di Lennon, solo per tre giorni dall'9 al 10 ottobre nelle sale cinematografiche si potrà vedere “Imagine”, il film diretto nel 1972 da John e Yoko, in versione restaurata con 15 minuti di contenuti inediti. La pellicola racconta la genesi dell'album, canzone per canzone, attraverso video musicali in cui, oltre a Phil Spector, che ha prodotto l'album, compaiono star come Fred Astaire, George Harrison, Andy Warhol. Ci sono poi filmati in studio con John e la band, con George Harrison, Nicky Hopkins (pianista e collaboratore dei Rolling Stones), Alan White (poi batterista degli Yes) e Klaus Voormam (bassista, fotografo e storico amico dei Beatles).



A proposito di omaggi, Barbra Streisand ha inserito una sua reinterpretazione di “Imagine” nel suo nuovo album, "Walls" in uscita il 2 novembre.