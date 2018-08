Wynona Ryder è convinta di essere sposata con Keanu Reeves da 26 anni: le nozze sul set di "Dracula"

Winona Ryder e Keanu Reeves sono impegnati in questi giorni con la promozione del nuovo film "Destination Wedding", commedia romantica dove interpretano due invitati a un matrimonio.



E a proposito di matrimonio l'attrice ha ricordato: "Vi giuro su Dio che noi siamo sposati nella vita reale. In quella scena Francis ha usato un vero prete, abbiamo girato la sequenza facendo la cerimonia per intero, quindi sì, penso che siamo davvero sposati". E ha rievocato le sue perplessità a Keanu Reeves: "Non te lo ricordi?". E come se non bastasse, ha aggiunto: "È stato nel giorno di San Valentino!". E l'attore le ha fatto eco: "Oh mio Dio! È vero! Siamo sposati!".