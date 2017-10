Woody Allen, Elle Fanning e Selena Gomez nuove muse per il prossimo film

Mentre aspettiamo l'uscita della commedia "Wonder Wheel", Woody Allen è già al lavoro su un nuovo progetto, per ora senza trama, né titolo. Ma la prima cosa certa è la coppia femminile che sarà protagonista: Selena Gomez ed Elle Fanning. Per completare un cast super giovane oltre alla venticinquenne cantante ed ex star Disney e la diciannovenne Fanning, sulla cresta dell'onda dopo "Neon Demon" e "L'inganno", ci sarà anche il ventunenne Timothée Chalamet.