Woody Allen, a rischio il suo prossimo film "A Rainy Day in New York"

Sembra essere in pericolo "A Rainy Day in New York", l'ultimo film di Woody Allen. Non è ancora stata presa nessuna decisione ma Amazon, che ha finanziato la produzione e dovrebbe distribuire la pellicola, sta valutando se interrompere i suoi rapporti di lavoro con il regista. Lo riporta il "New York Times" citando alcune fonti, secondo le quali i dubbi di Amazon su Allen sono legati allo scandalo delle molestie.